Noud maakt kennis met hulphondjes

Welke van de zeven pups het gaat worden, weet Noud nu nog niet. Dat blijkt pas over een week of vier, als meer bekend is over de karakters van de hondjes. Vaak is het dan zo dat de pup die als eerste komt aanwaggelen in de prijzen valt. Dat hondje krijgt dan dus de taak om zijn nieuwe baasje bijvoorbeeld te waarschuwen als er een aanval van epilepsie op komst is. En om ervoor te zorgen dat zo'n aanval - eenmaal ingezet - zo kort mogelijk duurt.



Eén ding is zeker: de hulphond gaat YouTube, heten. Waarom die onalledaagse naam? Omdat Noud dat van meet af aan in zijn hoofd had, vertelde moeder Froukje van den Berg eerder op de dag. En dat komt dan weer omdat YouTube zijn venster op de wereld is. Het videokanaal doet aan spraakherkenning; wel zo handig voor een kind dat lijdt aan cerebrale parese, een hersenbeschadiging die hem niet alleen het lopen onmogelijk maakt, maar als gevolg waarvan hij bovendien spastisch is.



Er is veel inventiviteit, bevlogenheid en moederliefde voor nodig geweest om Noud en zijn hulphond bij elkaar te brengen. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten (die inclusief een arbeidsintensieve opleiding oplopen tot 25.000 euro) uitsluitend voor volwassenen. Omdat de ouders van Noud dat geld niet in een laatje hadden liggen, was moeder Van den Berg een inzamelingsactie begonnen. Sympathisanten werden aangemoedigd om oud frituurvet in te leveren, hetgeen per container van 100 liter 25 euro oplevert.



Het hielp dat Noud behoorlijk mediageniek is. Omroepen als MAX en programma's als Hart van Nederland hebben hem omarmd en met Koos Alberts mocht hij een liedje zingen nadat het ventje ijskoud had beweerd toch echt beter te kunnen zingen dan de net als hij aan een rolstoel gekluisterde volkszanger. ,,Hij komt overal mee weg'', zegt Froukje met een mengeling van verbazing en vertedering. ,,Hij weet iedereen om zijn vingers te winden.''



Maar vandaag is het toch even slikken voor Noud, want hij mag zijn hondje nog niet mee naar huis nemen. Eerst moet YouTube een week of vier in het nest aansterken, voordat hij in Zoetermeer aan zijn nieuwe baasje mag wennen.



Wordt ongetwijfeld vervolgd.