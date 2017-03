Oh Oh-Nicky krijgt boete voor beledigen politie

Gaat ‘Poepende Schaatser’ er met titel lelijkste kunstwerk vandoor?

15:10 De bijzondere houding van het standbeeld langs de N470 in Pijnacker heeft al bij veel mensen voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Het standbeeld wordt dan ook in de volksmond ‘Poepende Schaatser’ genoemd. Om die reden is het standbeeld met negen andere beelden genomineerd als ‘lelijkste standbeeld van Nederland’.