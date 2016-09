OM wil xtc-verdachten lang achter de tralies

De zaak kwam aan het rollen toen in november 2014 op de Ambachtshof in Pijnacker een xtc-lab werd aangetroffen in een pand dat werd ontruimd vanwege een huurachterstand. De politie vond xtc en een tabletteermachine die stond ingesteld op het produceren van 873 pillen per minuut. Daarbij werden de huurder, een 34-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel, een 26-jarige plaatsgenoot en een 41-jarige Vlaardinger opgepakt.



Het onderzoek naar de verdachten van het lab in Pijnacker leidde in juni vorig jaar tot de vondst van nóg een xtc-lab in Lisse. Op die dag werden de 26-jarige Zoetermeerder en een 29-jarige Amsterdammer bij een loods op Meer en Duin in Lisse gezien. De twee werden kort daarop aangehouden. Bij de verdachten werden in hun auto's grote hoeveelheden xtc-pillen aangetroffen.



Witwassen

De Vlaardinger en de Amsterdammer worden verdacht van witwassen en fraude. Ook zou de Vlaardinger zich schuldig hebben gemaakt aan het opstellen van een valse werkgeversverklaring, waarmee de Amsterdammer een hypotheek had verkregen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.