Onderzoek in Rotterdam naar moord Zoetermeerse vader en zoon

Volgens de politie wordt er een passantenonderzoek gehouden in Blijdorp. Er wordt geflyerd en er staan borden. ,,Agenten vragen daar aan omstanders of zij iets weten wat betreft de zaak.'' Het betreft het gebied rondom de Statenweg, waar een Opel Corsa, de vluchtauto van de daders, werd gevonden.



De politie wil met het onderzoek informatie krijgen van mensen die iets gezien hebben. ,,We zijn in het bijzonder op zoek naar een man op een fiets. Die zou een verdachte hebben opgemerkt.''



Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. ,,We hebben veel tips gekregen nadat de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd behandeld. Die zijn we allemaal na aan het gaan.''



Liquidatie

De twee woonwagenbewoners René en René van Doorn werden op 25 april bij een sportschool aan de Edisonstraat, op bedrijventerrein Zoeterhage, geliquideerd. Getuigen zagen een zwarte BMW wegrijden, die uitgebrand werd teruggevonden in de Zoetermeerse wijk Oosterheem.



De daders bedreigden een automobilist met een wapen en gingen er met zijn auto, een Opel Corsa vandoor. Daarmee zijn de daders naar Rotterdam gereden. Een man zit nog steeds vast omdat hij de vluchtauto die in Rotterdam werd gevonden probeerde in brand te steken.