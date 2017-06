Op hol geslagen schapen maken een ritje met de tram

Een woordvoerder van de HTM laat weten dat rond 09.45 uur vanmorgen de melding binnen kwam van een eerste losgebroken schaap. Er volgden meer schapen. Vanaf een weiland in de buurt van de Zoetermeerse Rijweg liepen zij in de richting van de tramrails.



De HTM kreeg aanvankelijk opdracht van de politie om langzamer te gaan rijden met tram 3 richting Centrum-West en tram 4 richting Zoetermeer Javalaan. Uiteindelijk zijn beide Randstadraillijnen op last van de politie - in beide richtingen - korte tijd stilgelegd.



Omdat de schapen niet uit zichzelf mee terug gingen naar het weiland, zijn de dieren een stukje met de Randstadrail meegenomen, begeleid door de politie. Na twintig minuten kon het tramverkeer weer worden hervat.