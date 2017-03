Overvaller Starbucks moet twee jaar zitten

De Zoetermeerder kwam tegen sluitingstijd met een groot koksmes in de hand achter de balie van de Starbucks. ,,Money, money, money'', schreeuwde hij tegen de medewerkster. Hij griste iets meer dan 300 euro uit de kassala en zette het op een lopen. Een klant zette de achtervolging in en wist hem even verderop in de kraag te vatten.



De Zoetermeer is drugsverslaafd. Bovendien gaat hij al een poosje gebukt onder psychiatische problematiek. Zo heeft hij last van depressies en zelfmoordneigingen.



Ook met de vrouw die achter de kassa van de Starbucks stond gaat het psychisch nog niet goed. Ze is getraumatiseerd door de overval. De dader moet haar daarom een kleine 1.000 euro smartengeld betalen, zo oordeelde de rechtbank.



De opgelegde celstraf is even lang als door het Openbaar Ministerie werd geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.