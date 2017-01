Politie loodst verwarde vrouw van ijs

De vrouw had haar telefoon bij zich, zo laat de politie weten via Facebook. ,,Direct is er door de politie Zoetermeer telefonisch contact gezocht met deze vrouw. Gelukkig nam zij ook de telefoon op. Doordat een politieagent met engelen geduld op haar heeft ingepraat kregen wij mondjesmaat informatie door wat haar situatie was en waar zij zich ongeveer bevond.’’



Agenten kwamen de vrouw tegen op een fietspad in Stompwijk. Daar zagen zij dat de vrouw een mes stevig vasthield. De vrouw vluchtte het ijs op en ging in het midden van het ijs zitten. Agenten durfden het niet aan het ijs te betreden, omdat dat niet dik en veilig genoeg was. En dus moesten agenten van een afstandje op de vrouw inpraten.



,,Helaas wilde de vrouw niet meewerken waardoor zij uiteindelijk meer dan uur op het ijs heeft gezeten. Ondertussen begonnen wij ons ernstige zorgen te maken over haar lichaamstemperatuur’’, beschrijft de politie de toestand. ,,Inmiddels waren de brandweer en de ambulance ook gearriveerd om de politie bij te staan. Echter de vrouw was nog steeds in het bezit van een mes waardoor er niet direct ingegrepen kon worden door de hulpverleners.’’



Handeling

Agenten kwamen in een voor de vrouw onverwachte handeling op het ijs terecht. ,,Direct begon het ijs te scheuren en kwam er veel water op het ijs te staan. Het lukte uiteindelijk wel de vrouw op de kant te krijgen.’’ De vrouw verzette zich, maar het is de hulpdiensten uiteindelijk gelukt om haar naar het ziekenhuis over te brengen waar zij medische en psychische hulp zou krijgen.



,,Gelukkig is er op een nat, vies en koud pak voor de politieagenten na alles goed verlopen’’, besluit de politie Zoetermeer.