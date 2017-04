PVV wil in Zoetermeerse gemeenteraad

Het gaat om gemeenten waar de PVV veel aanhang heeft, zoals Spijkenisse, Edam-Volendam en Rucphen. Daarnaast om middelgrote plaatsen als Zoetermeer, Vlaardingen en Schiedam.

Afgelopen weekend werd al bekend dat de PVV meedoet in Rotterdam. Wilders zegt dat de ‘tijd rijp is voor een volgende stap voor de PVV’. Nu zit de partij alleen nog in Almere en Den Haag in de gemeenteraad. ,,Dit is dus een gigantisch grote stap, maar als je de tweede partij van Nederland bent, schept dat verplichtingen’’, vindt Wilders. ,,Bijvoorbeeld om mensen ook op lokaal niveau te vertegenwoordigen.’’

Kwalificatie

De PVV kiest voor gemeenten waar de partij goed heeft gescoord bij de verkiezingen en waar zich ‘goed gekwalificeerde’ kandidaten hebben gemeld. Voor een aantal gemeenten is de kandidatenlijst ‘al praktisch af’, andere hebben ‘nog een slag te maken’, meent Wilders. ,,Het gaat om échte PVV’ers. Ik haal ze er zo uit. Mensen die hart hebben voor de gewone man en die staan voor onze Nederlandse identiteit. Ze zullen vervolgens lokale thema’s oppakken, want iedere gemeente is anders.’’

In juni hakt de partij definitief de knoop door in welke gemeenten de PVV mee gaat doen. ,,Het kan zijn dat er vijftig overblijven als we niet genoeg voldoende gekwalificeerde kandidaten vinden”, erkent de PVV-leider. Wilders zegt zichzelf op afstand te zetten van de gemeenteraadsfracties. ,,Ze schrijven hun eigen verkiezingsprogramma’s. Al zal het niet gebeuren dat er een stedenband met Ramallah wordt bepleit. Het blijft wel de PVV.’’