Remco is strijder van Buytenwegh

Het was heel wat mensen ontgaan, zelfs in de wijk Buytenwegh waar hij zit, maar de stad heeft een dakloze. Een ongekend verschijnsel in 079. Toch zat de 40-jarige Remco er ineens...



'Alles komt goed'. Elke keer als Remco het mobieltje aanzet dat hij heeft gekregen van buurtbewoner Piet van de Voort, verschijnt deze tekst op zijn scherm. Het is om de dakloze man bij de halte van de Randstadrail in winkelcentrum Buytenwegh een hart onder de riem te steken en hem eraan te herinneren dat het vanaf hier alleen maar beter kan worden. ,,Meer aan de grond kan ik niet zitten", weet Remco.



Al vijf maanden zwerft hij over straat, waarvan de laatste zeven weken in Buytenwegh. Hier ontfermen bewoners en de politie zich over hem. In het bijzonder Piet van de Voort en zijn vriendin Dewi. ,,Mijn vriendin zag hem zitten toen we een broodje aten. Hebben we er meteen ook een voor hem gekocht", vertelt Van de Voort. ,,Remco bedankte, maar wilde het niet aannemen. Toen zei ik lachend: als je het niet opeet, smeer ik het in je haar. Waarop hij zei: succes, want ik ben kaal." Ze raakten aan de praat en er ontstond een band. Sindsdien zorgt het stel elke avond voor eten, kleding en dekens.

Een andere bewoonster die veel naar hem omziet is Sharon Kuiper. Ze maakt een praatje en zorgt voor boodschappen. En nu het kouder wordt ook voor thermo-ondergoed, handschoenen en een muts. Zelfs voor een treinkaartje als het nodig is, zodat Remco zijn medicijnen kan ophalen in Den Haag. Omdat Remco in het zicht van de camera's bij het station verblijft, houdt ook de politie een oogje in het zeil.



Remco is geroerd door de goede zorg en dankbaar. Het is ook wel eens anders, weet hij. ,,Je wordt genegeerd, gezien als een stuk vuil. Soms word ik uitgescholden. Zeggen ze dat ik stink." Hij betwijfelt of dat ook zo is. ,,Ik ken hier mensen in de wijk. Ik heb hier vroeger gewoond. Ik douche om de twee, drie dagen bij vrienden en mijn was wordt gedaan. Elke dag heb ik schone kleren aan en van het weinige geld dat ik heb, koop ik spullen om me te verzorgen. Als ik niet kan douchen, gebruik ik een fles water en shampoo om me op te frissen. Ik vind het jammer dat er soms zo wordt gereageerd, ik heb het vroeger ook goed gehad."



Vroeger, het is inmiddels tien jaar geleden dat drugs en drank in het leven kwamen van Remco en een verwoestende uitwerking hadden. Daarnaast is hij ook psychotisch en moet hij zware medicijnen hebben. ,,Ik begon met het slikken van speed. Het werd van kwaad tot erger. Ik heb zelfs vastgezeten. Daarna kwam ik in een begeleid wonen traject."



Remco vond onderdak bij Botter in Den Haag, een beschermde woonvorm voor mensen die verslaafd zijn en/of ernstige psychische aandoeningen hebben. Hier gelden echter regels. ,,Ik heb drie waarschuwingen gehad. Doordat ik ook drink, heb ik black-outs. Ik sta dan ineens bij iemand in de kamer en weet dan niet dat ik daarvoor de deur heb ingetrapt. Ik kreeg een 24-uurs verbod, maar hoorde daarna dat ik niet meer hoefde terug te komen.''



Doordat hij dakloos is, krijgt hij zijn zware medicijnen niet meer. ,,Bij de GGZ zijn ze bang dat ik de anti-psychotica opspaar en er ineens een einde aan maak. Dat is niet zo gek, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Ik krijg nu een 'rustigmakertje', een keer in de drie weken, maar dat helpt niet. Ik doe soms een week lang geen oog dicht. Soms slaap ik bij vrienden hier in de buurt. Twee, drie uurtjes en dan ga ik weer."



Daarnaast durft hij buiten ook bijna geen oog meer dicht te doen. Vlak voor de jaarwisseling werd er vuurwerk naar hem gegooid, is hij een paar keer aangevallen en werden zijn spullen gestolen. ,,Mijn fiets, mijn slaapzak, andere spullen: allemaal weg. Ik sliep maar heel even. Nu rijden buurtbewoners 's nachts nog wel eens langs om mij in de gaten te houden."



Toch was afgelopen maandag de emmer der ellende vol. Remco wil van de straat en van de drank af. Samen met zijn 'beschermheer' Van de Voort meldde hij zich bij het Centraal Coördinatiepunt Den Haag om hulp te vragen. En met succes. Morgen krijgt Remco een intakegesprek om te beginnen met afkicken van drank. Remco: ,,Met medicatie kan ik goed functioneren. Nu drink ik om de dag door te komen en om in slaap te vallen. Tweeënhalve maand geleden dronk ik geen druppel. Ik kan het dus wel en wil het nu ook. Het heeft lang genoeg geduurd."