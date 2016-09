'Revolutie' rond de Mandelabrug

Graffiti

Zo was bijvoorbeeld ook graffiti-artiest Tobias Becker Hoff aanwezig. Hij wil het leegstaande en vervallen kantoorpand pal naast de Mandelabrug aan de A12 opsieren met zijn spuitbuskunst. Koningsveld ziet het al voor zich. ,,Dat zou een waanzinnige blikvanger kunnen worden, waarmee je Zoetermeer een smoel kunt geven. Dat mensen zeggen: 'Hé, dat is Zoetermeer', net zoals ze bijvoorbeeld bij de Erasmusbrug meteen aan Rotterdam denken.''



Het was een van de ideeën die op de bijeenkomst werden gepresenteerd. De zeepkist die de aanwezigen vervolgens mochten beklimmen, leverde ook de nodige revolutionaire plannetjes op. 'Glamping' bijvoorbeeld, wat staat voor 'glamorous camping', de grote trend onder kampeerders. In de buurt van de Mandelabrug zouden dan tentjes in de bomen langs de Boerhavelaan gehangen kunnen worden, opperde een van de 'stadsrevolutionairen.



Nog een 'out-of-the-box'-idee, in de woorden van Koningsveld, dat inspeelt op een andere trend: 'tiny houses', in de vorm van woonboten in de sloot langs de Boerhavelaan.



Impuls

Als straks het stof is neergedaald, begint pas het échte werk. Wie gaat al die plannen dan uitvoeren? Dat kunnen de plannenmakers zelf gaan doen, maar Stads-r-evolutie gaat ze daarbij wel op weg helpen. Door te wijzen op potjes geld die kunnen worden aangeboord, of door mensen te vinden die mee willen doen.



De gemeente wil in ieder geval niet vooraan staan. ,,We zullen dit gebied met z'n allen een impuls moeten geven", zegt wethouder Marc Rosier. ,,Sterker nog: misschien is de gemeente wel een van de minst actieve partners straks.''