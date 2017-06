Rocker met fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog

Sylvan Staub (19 november 1972 - 8 juni 2017) trof voorbereidingen om op het land van boer Groenewegen in de Geerpolder, even ten noorden van Zoetermeer, wederom veldonderzoek te doen naar resten van de Jolly Duck; een Amerikaanse bommenwerper die eind februari 1945 door de Duitsers werd neergehaald.

Zijluikschutter sergeant John McCormick, destijds 23 jaar, en de andere bemanningsleden waren levend uit het toestel gekomen, dat een noodlanding in het weiland maakte. Hij werd opgevangen door het Zoetermeerse verzet. Toen leden hiervan hem vroegen wat hij wilde; naar Antwerpen dat inmiddels was bevrijd of meevechten, koos hij voor dat laatste. McCormick was groot en sterk en kon met wapens overweg. Hij was een aanwinst voor de ondergrondse.

Enkele maanden later werd de groep door iemand uit het dorp verraden en stierf McCormick in een vuurgevecht. Het bijzondere verhaal van de jongeman uit Pennsylvania stond beschreven in een klein boekje van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer dat Sylvans vrouw in een Haags antiquariaat kocht.

Het verhaal deed iets met Sylvan die niet ver van de Geerpolder woonde. Hij ging zich in de kwestie verdiepen en ontmoette Maarten Havinga; een stadgenoot die net als Sylvan van geschiedenis hield. Het duo besloot dat het verhaal van de Amerikaanse bommenwerper en de boordschutter niet verloren mocht gaan. Samen spitten ze in archieven en in het weiland waar het vliegtuig ooit de noodlanding maakte. Sylvan, die werkzaam was als ICT’er, bouwde een informatieve website over de Jolly Duck en zette een populaire fietsroute uit langs de plekken waar McCormick de laatste maanden van zijn leven was.

Rockband

Sylvan was een schoolverlater zonder diploma geweest die na het vervullen van zijn dienstplicht voor een rockband werkte. Bij een concert ontmoette hij een meisje dat de T-shirts en cd’s van de band verkocht. Negen dagen later woonden ze samen. ,,Is dat nou wel verstandig?’’ dacht z’n schoonmoeder die niet wist of de langharige bassist wel een goede partij was voor haar dochter. Die twijfel was snel verdwenen. Sylvan bleek een man waar je op kon bouwen. Hij haalde zijn diploma’s in de avonduren en specialiseerde zich in ICT.

Hij was vader, rocker en een gedreven historicus. Tot zijn 35ste kwam zijn haar tot halverwege zijn rug. Toen hij grijs werd, liet hij het subiet kort knippen. Hij voelde zich thuis tussen rockers en heren van historische verenigingen.

Sylvan had gezellig met zijn gezin gegeten en zocht zijn spullen bij elkaar om de volgende ochtend veldonderzoek in het weiland van de Jolly Duck te gaan doen. Toen hij ging zitten en zijn vrouw vroeg om 112 te bellen wist ze dat het fout zat.