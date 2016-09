Scheidsrechtster Lizzy van der Helm staat haar mannetje

,,Nummer vijf, hier komen!" riep Lizzy van der Helm met ferme stem tegen Jilles Oosterom van Gouda. Vervolgens sprak ze hem vermanend toe. Het was afgelopen zaterdag al snel duidelijk dat de kleine blondine haar mannetje stond bij het duel in de zaterdagse vierde klasse tussen NSV'46 en Gouda in Noorden.



Enige

In district West II is Van der Helm één van de drie vrouwelijke scheidsrechters en bovendien de enige die mannen standaardvoetbal leidt. Dit gebeurt voornamelijk op het niveau van de derde en vierde klasse. ,,Momenteel doe ik mee aan het Challenge Programma Scheidsrechters van de KNVB. Hierbij wordt minimaal 90 procent beschikbaarheid verwacht, waardoor de komende jaren alles moet wijken. Wanneer de KNVB ziet dat ik het niveau ben ontstegen, kan ik aan het eind van het seizoen naar een hogere klasse promoveren. Conditioneel zal het zwaar worden, maar ik wil groeien naar de tweede en derde divisie.''



Droom

,,Mijn droom is om in het vrouwenvoetbal de Olympische Spelen te bereiken. Ik moet echter harder mijn best doen door mijn korte beentjes", zegt de inwoonster van Benthuizen lachend. ,,Buiten het voetbal steek ik veel tijd in mijn conditie. Dankzij crossfit word ik sterker en explosiever. Ook ben ik van plan om mij aan te sluiten bij een scheidsrechtersvereniging voor een speciale looptraining."



Vier jaar geleden pakte Van der Helm bij BSC'68 de fluit op. ,,Ik had als aanvoerder altijd een grote mond tegen de scheidsrechter, waarop iemand een keer zei: 'Als je het zo goed weet, waarom doe je het dan niet zelf?' Zodoende ben ik begonnen."