Seran van Wijk krijgt voetjes van vloer op bruiloftsfeesten

Overtuigen

Op de avond van de jaarlijkse Dutch Wedding Awards, 'de enige echte in de trouwbranche', moest Van Wijk een vakjury overtuigen. ,,Dat is altijd lastig, deskundigen die vier genomineerden moeten beoordelen. Het is maar net hoe het overkomt bij hen. Ik kon mijn kansen echt niet inschatten."



Zijn pitch bestond uit een goed onderbouwd verhaal en een 360- gradenvideo. Op deze manier konden de juryleden via een virtual reality-bril 'deel uitmaken' van zijn bruiloftsfeesten. Het leverde Van Wijk goud op. ,,Ze vonden dat mijn presentatie zo veel passie en energie uitstraalde. Ook de transparantie waarmee we werken werd geroemd."



Volgens Van Wijk is het als ondernemer belangrijk om vernieuwend te zijn en te blijven. Hij maakt dan ook handig gebruik van social media. ,,Op Facebook worden we ook hoog gewaardeerd. Meer dan honderd bruidsparen hebben hun recensies achtergelaten. Reacties kunnen je maken of breken, maar gelukkig is tot nu toe iedereen tevreden."



Zijn aanpak slaat dus goed aan. ,,Het begint al bij het eerste gesprek. We ontvangen aanstaande bruidsparen in een kleine, intieme setting met een glaasje bubbels en fingerfood. Dan bespreken we alle ins en outs. We nemen de tijd en leren elkaar kennen. Het is belangrijk dat de bruidsparen weten en erop kunnen vertrouwen dat ze dit gedeelte van de dag aan je kunnen toevertrouwen. Een bruiloft heeft vaak al wat stressmomenten, het is goed als we er in elk geval één kunnen wegnemen."