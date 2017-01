'Situatie in asiel vaak uitzichtloos'

Zoetermeerder Ricardo van der Beek (17) is een echte dierenvriend en woont behalve met zijn ouders en drie zusjes, ook samen met een poes en een kater. Maar twee 'gezinsleden' leven sinds twee jaar niet meer in huize Van der Beek. Zijn twee honden zijn namelijk naar een ander baasje verhuisd. ,,Ik was erg gehecht aan de honden, maar we hadden te weinig tijd om ze genoeg aandacht te geven. Vooral mijn ouders vonden dat zielig.''



De ene hond heeft het nu erg naar zijn zin in Zeeland, de andere vertoeft in Amsterdam. ,,De hond in Zeeland heeft een luxe leven. Hij wordt iedere dag uitgelaten op het strand en elke vakantie gaat hij met zijn nieuwe baasjes mee naar Frankrijk.''



Confronterend

Een mooi leven, maar tegelijkertijd vindt Ricardo het ook confronterend. ,,Onze honden zijn goed terechtgekomen, maar voor heel veel dieren in het asiel geldt dat niet. Hun situatie is vaak uitzichtloos.''



Voor Ricardo was dat besef een extra impuls om de dieren in het asiel een beter leven te geven. In het bijzonder de honden en katten in het Dierentehuis Zoetermeer. ,,Ik besloot om speeltjes, voeding en medicijnen te gaan inzamelen. Mijn vader heeft de facebookpagina Wat lekkers voor de dieren in het asiel aangemaakt en ik beheer de pagina. En ook Annet Dijkman van de Dierenvoedselbank is erbij betrokken. In de eerste week mocht ik al een donatie ontvangen van Diertotaal Utopia (De Leyens). Ze waren heel enthousiast en gaven mij allerlei doosjes met medicijnen mee!"



Ook de tweede donateur heeft zich al gemeld. ,,Omdat een webshop voor dierproducten niet goed liep, stopte de eigenaar met de verkoop en had hij veel spullen over. Honden- en kattenspeeltjes, hondenriemen en drinkbakken kon ik zonder enig probleem ophalen.''



Brengdepot

Inmiddels heeft Ricardo ook een 'brengdepot' aan de Wedekindzijde 1, bij basisschool 't Plankier in De Leyens, weten te realiseren. Iedereen die spullen of eten voor honden en katten heeft, kan het hier afgeven. ,,Ik wil aan de donateurs vragen mij eerst een berichtje te sturen en vervolgens maken we een afspraak om de spullen te brengen.''



Onlangs had Ricardo een grote verrassing voor het Dierentehuis. Bepakt en bezakt liep hij bij het asiel naar binnen. ,,De eigenaren van het Dierentehuis waren enorm blij. Ze vertelden mij dat de honden en katten het hard nodig hebben.'' En dat doet Ricardo goed. Het motiveert hem om nog meer in te zamelen. ,,Ik hoop dat de facebookpagina een hoop mensen weet te bereiken en mensen massaal gaan doneren."