SnowWorld krijgt 3000 zonnepanelen op dak

SnowWorld heeft de contracten ondertekend voor de installatie van 8000 zonnepanelen op de daken van haar pistes in Landgraaf en Zoetermeer. Op het dak van SnowWorld Zoetermeer worden er 3000 geplaatst. Deze panelen moeten, samen met de 5000 panelen van de piste in Landgraaf, een vermogen gaan leveren van zo'n 2,1 Mwp. Dat staat gelijk aan de energiebehoefte van zo'n 600 huishoudens.



De zonnepanelen worden geplaatst door Indi Energie, het bedrijf dat is opgericht door Essent, de energieleverancier voor Snowworld. Indi Energie neemt ook de investering in de panelen voor haar rekening, waarbij SnowWorld 15 jaar lang de opgewekte stroom zal afnemen. De installatie van de duizenden zonnepanelen vindt plaats in het kader van de duurzaamheidsstrategie van SnowWorld, legt directeur Koos Hendriks uit: ,,De eerste stap was om energiezuiniger te worden. De tweede stap is de aanleg van de zonnepanelen. Als derde stap gaan we dit jaar ook de ledverlichting in de hallen vervangen."



Dit jaar worden de zonnepanelen in Zoetermeer geïnstalleerd. In het voorjaar van 2017 volgen de panelen op het dak van de piste in landgraaf. Hiermee wordt het grootste zonnestroomproject van de Nederlandse leisure industrie afgerond.