Stad slecht bereikbaar door afsluiting van A12

De werkzaamheden die het meeste effect hebben op de verkeersdoorstroming vinden dit weekend plaats. Tot en met maandag 5.00 uur is de A12 tussen knooppunt Prins Clausplein en Zoetermeer (N470) in de richting van Utrecht volledig afgesloten. Rijkswaterstaat is bezig met het vervangen van het asfalt en voegovergangen. Ook alle tussenliggende op- en afritten zijn hierdoor dicht voor al het verkeer.



Planning

De ingrepen hebben vervelende consequenties voor Zoetermeerse organisaties die dit weekend een evenement op de planning hebben staan. ,,Maar gelukkig worden er dit weekend alleen evenementen gehouden die vooral een lokaal karakter hebben. Op Boerendag en Markt in 't Park komen meer inwoners af dan mensen van buiten de stad", aldus Margreet van Driel, directeur van Floravontuur Promotie Zoetermeer.



Wel maakt ze zich zorgen over de weekendafsluitingen die hierna volgen. Vanaf 16 september worden de verbindingsbogen vanaf de A4 naar de A12 richting Zoetermeer afgesloten, 23 september de A12 tussen Zoetermeer (N470) en knooppunt Prins Clausplein en een week later de A12 tussen Zoetermeer (N470) en knooppunt Gouwe. ,,In de laatste week van deze maand en begin oktober vinden Historisch Zoetermeer en Zoetermeer Jazz plaats waar wel veel mensen van buitenaf op afkomen. Het is niet zo dat Zoetermeer totaal onbereikbaar is, maar het kan wel effect hebben", aldus Van Driel.



SnowWorld denkt dit weekend nog wel bezoekers te trekken, omdat het attractiecentrum ook via Leidschenveen en Stompwijk te bereiken is. ,,Maar dan moeten mensen hier wel van op de hoogte zijn," aldus Wim Moerman, financieel directeur van Snowworld.