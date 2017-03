Straf voor leegroven van rekening dementerende zus

In maart 2013 verdween een halve ton van de rekening van het slachtoffer. Een gealarmeerde bewindvoerder trok aan de bel. Een strafrechtelijk onderzoek volgde.



De dementerende vrouw had eerder een erfenis van 50.000 euro gekregen. Haar broer Willem S. wist zijn zus over te halen om dat geld op een gezamenlijke rekening te storten. Zo kon hij zijn zus helpen. ,,Ik wilde alles voor haar regelen, omdat ze het zelf niet meer kon'', zei hij eerder bij de strafzitting. ,,Daarom pinde ik geld voor haar.''



S. heeft wel toegegeven wat geld te hebben gebruikt om wat schulden af te betalen. Hij claimt dat zijn zus daar toestemming voor gaf. ,,Ze had gezegd: 'Neem alles wat je nodig hebt'.''



Lening

Rine M., de vrouw van de verdachte, zou samen met haar zoon het grootste deel van het geld hebben gepakt. Zo werd er geld overgemaakt naar de rekening van haar zoon en naar een aantal bedrijven waar het echtpaar schulden had. Ook werd er 20.000 euro opgenomen als lening voor de schoonzus van M.



Dat laatste geldbedrag is inmiddels terugbetaald. De rechtbank wil dat zij de rest van het geld, 30.000 euro, ook teruggeeft. Dat geld gaat niet meer naar het slachtoffer. Zij is inmiddels overleden.



Volgens de rechtbank hebben de Zoetermeerder en zijn jongere echtgenote zich schuldig gemaakt aan verduistering. Daarvoor krijgen beiden ook nog een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur. Die hoeven ze niet te verrichten zolang ze geen strafbare feiten meer begaan. Het OM had voorwaardelijke geldboetes geëist.