Tijdperk van de tomaat

Hij is telg uit een tuindersfamilie én landbouwjournalist. Het is dus niet zo verwonderlijk dat Koen van Wijk (47), zoon van een Moerman, een eeuw tuinbouwhistorie optekende. Het werd geen taai bedrijfsprofiel maar een familiegeschiedenis die ook lezenswaardig is voor leken. ,,Er zit veel couleur locale in.’’

Quote Op verjaardagen werd vooral gesproken over tomaten. Dat vond ik nogal saai Koen van WIjk

Ten westen van de Rottemeren domineren kassen de horizon. Welkom in het Land van Glas, ofwel Bleiswijk. Binnen worden volop rode paprika’s gesneden en gesorteerd, 4 miljoen stuks per jaar, bijna allemaal voor de export. Dalipa heet de kwekerij van neef Paul Moerman, die voor een uitbreiding aan de Wilgenlei tien jaar terug de laatste boer van het dorp uitkocht. Het had zomaar ook de toekomst kunnen zijn van Van Wijk. Het liep anders.

De tuinbouw kon Van Wijk als kind niet erg boeien. ,,Op verjaardagen werd vooral gesproken over tomaten. Dat vond ik nogal saai’’, vertelt hij in de kantine van Dalipa. De kassen van familie en het kasverwarmingsbedrijf van zijn vader waren altijd dwingend aanwezig, dus besloot hij als twintiger het juk van zich af te schudden en zich in te schrijven voor de School voor Journalistiek. ,,Pas later ben ik gaan inzien hoe bijzonder zo’n familiebedrijf eigenlijk is.’’

Zijn overgrootvader legde de basis in Hillegersberg, toen nog geen onderdeel van het uitdijende Rotterdam. Maar het was opa Bram Moerman die het familiebedrijf uitbouwde, eerst in Bergschenhoek, later in Bleiswijk. Diens vier zonen begonnen er ook allemaal een tuinderij, vijf dochters trouwden met een tuinder, dochter zes viel voor een veilingkoopman. ,,Het werd een heuse clan met opa Bram als patriarch.’’

Glazen stad

Twee generaties verder is het minder vanzelfsprekend om ook verder te gaan in de glazen stad, waar keihard werken het devies is. Van Wijk is niet de enige ‘afvallige’. ,,Er zijn nog maar negen neven werkzaam in de tuinbouw, tot 1996 allemaal in Bleiswijk. Daar eindigt het tijdperk.’’ Want door de bouw van grote Vinexwijken raakte het dorp vol en een deel van de Moermannen zwermde uit over dunbevolkte stukken Nederland, twee verkozen de weidsheid van Canada.

Van Wijk besloot het verhaal van zijn familie in romanvorm te gieten nu het nog kon. ,,De tijd tikt immers weg’’, zegt hij. Pau Moerman, vader van neef Paul van Dalipa, was de enige oom die bij aanvang van het project nog in leven was. De interviews met hem waren net op tijd, want Pau overleed tijdens het uitwerken van Land van Glas. Gelukkig was er ook nog de kist met bewaard gebleven dagboekjes van oom Henk, die het verhaal verder inkleurden.

Land van Glas schetst niet alleen de geschiedenis van de familie Moerman, maar ook van maatschappelijke ontwikkelingen en een almaar uitdijende bedrijfssector. Van plat glas en broeibakken naar hoge kassen, van sla en komkommers naar tomaten en paprika’s, van grondteelt naar steenwol en van chemische bestrijdingsmiddelen naar biologische teelt.

Waterbommen

Maar ook gaat het boek over de Tweede Wereldoorlog, de hongerwinter, woningnood, Turkse gastarbeiders, tomaten die worden weggehoond als smaakloze ‘waterbommen’, concurrentie van de Spanjaarden, de steeds grotere invloed van de supermarkt en de opkomst en ondergang van de veiling.

Quote Een eeuw tuin­bouw­ge­schie­de­nis is een groot onderwerp en ik voel duizenden ogen in mijn rug Koen van Wijk

Geen aan de tuinbouw gerelateerd onderwerp laat Van Wijk onbesproken. ,,Ik heb hier niet voor niets 3,5 jaar aan gewerkt. Avonden lang heb ik boeken gelezen. Een eeuw tuinbouwgeschiedenis is een groot onderwerp en ik voel duizenden ogen in mijn rug. Alles moest tot in detail kloppen.’’