Toestroom van ict-studenten naar Zoetermeer

De opleiding wordt sinds november 2014 gegeven in de Dutch Innovation Factory, waar de studenten het grote gebouw delen met zo'n twintig innovatieve bedrijven, een incubator voor startende bedrijven en enkele innovatielabs. Eén van de redenen van het succes van de opleiding, denkt Gert de Ruiter, directeur van de faculteit IT & Design van De Haagse Hogeschool.



Cybersecurity

Daarnaast denkt hij dat het aantal studenten groeit door de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. In 2003 begon De Haagse Hogeschool in Zoetermeer met twee opleidingen: informatica en bedrijfskundige informatica. In 2007 kwam daar de opleiding information security management - oftewel cybersecurity - bij, die toen nog niet bestond in Nederland.



Vorig jaar heeft De Haagse Hogeschool ervoor gekozen om de opleidingen te bundelen. ,,Het voordeel is dat jongeren hierdoor niet van tevoren hoeven te kiezen welke vorm van informatica ze willen studeren en de opleiding is hierdoor een stuk breder. In het eerste halfjaar kunnen ze zelf beslissen waarin ze zich willen specialiseren, maar hebben ze ook van de andere vormen, zoals bedrijfskundige of technische informatica, wat meegekregen", vertelt De Ruiter.



Hij merkte dat veel leerlingen in het begin nog niet goed wisten welke vorm van informatica bij hen paste. ,,Als ze erachter komen dat het toch niet echt is wat ze zoeken, stoppen ze halverwege en dat is voor beide partijen zonde."



Toekomst

De Ruiter is blij met de enorme interesse. Op dit moment kijkt hij samen met de gemeente naar mogelijkheden om verder uit te breiden. ,,Ik denk dat we uiteindelijk wel zo'n 800 studenten les kunnen geven, maar dan kijk ik wel echt vijf jaar verder. Er zijn heel veel informatica-opleidingen in Nederland. We wilden in Zoetermeer dan ook iets unieks neerzetten en dat is ons denk ik wel gelukt."

De toestroom van studenten is volgens De Ruiter ook voor Zoetermeer zelf positief. ,,De gemeente wil graag een hbo-opleiding in de stad. Bovendien helpt het om jongeren hier te houden. Bedrijven kunnen er uiteindelijk van profiteren, want er is een schreeuwend tekort aan goed opgeleide ict'ers in Nederland", aldus De Ruiter.

Hij legt er wel de nadruk op dat De Haagse Hogeschool de opleiding 'beheerst wil laten groeien'. ,,Kwaliteit zal altijd boven kwantiteit staan. We willen dat het een hoogstaande opleiding blijft."