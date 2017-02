Van vakbond tot lijst Nawijn

Berry Milton Schrijvers (8 april 1950 - 3 februari 2017) was partijvoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn, de tweede partij in Zoetermeer. Hij was de zoon van een Surinaamse moeder, die half Joods half Surinaams-Indiaans was, en een Nederlandse kolonel. Een interessante combinatie die ervoor zorgde dat Berry er uitzag als een knappe Italiaan of een charmante Portugees.



Hij voelde zich over de hele wereld thuis en kon het met iedereen vinden. Of het nu een arme visser op een Griekse havenkade was of de burgemeester van Zoetermeer.



Berry groeide op in Den Haag en deed de mts. Toen hij in dienst moest, vertrok hij naar Spanje om een confrontatie met zijn vader, die zijn moeder had verlaten, te vermijden. Na een paar maanden keerde hij terug om alsnog direct te worden ingekwartierd bij de Huzaren van Boreel waar hij evengoed een mooie tijd beleefde.



Berry was een techneut maar hij was ook creatief en ondernemend. Hij had nog maar net verkering met een Haags meisje toen hij aan de Piet Heinstraat een hakkenbar begon. Economisch gezien bleek het een goede zet, maar voor Berry werd het al snel een sleur om iedere dag op de zelfde tijd de winkel te moeten openen en sluiten. Een baan als procesmanager bij Gist-Brocades bood meer uitdaging vond Berry, die niet alleen bij de bedrijfsbrandweer ging, maar ook lid werd van de ondernemingsraad en de FNV. Het waren de woelige jaren tachtig toen Berry namens de vakbond voorop liep met een spandoek bij demonstraties.



Pensioen

,,Je wordt ontslagen'', vreesde zijn vrouw. ,,Maar dan heb ik het tenminste wel gedaan'', zei Berry die zelfs promotie maakte en tot zijn pensioen in Delft zou blijven werken. Berry had een groot rechtvaardigheidsgevoel en de wil om zijn steentje bij te dragen. Hij zat in diverse besturen van voetbalvereniging VUC in het Haagse Bezuidenhout waar zijn zoon en dochter sportten. Toen de voorzitter ziek werd, nam hij diens functie over en zou hem langere tijd vervangen. Het was een periode waarin hij veel aan het werk en weinig thuis was, behalve tijdens het eten. De maaltijden waren heilig.



Berry had zijn vrouw destijds bij zijn moeder in de keuken afgeleverd met de opdracht haar Surinaams te leren koken en daar heeft hij zijn leven lang de vruchten van geplukt. Toen hij grootvader werd, was een crèche onbespreekbaar bij de kersverse opa. ,,Ik zorg wel voor hem als jullie werken'', zei de gepensioneerde Berry tegen zijn werkende dochter en echtgenote. Hij deed het fulltime en met verve.



Zijn linkse sympathieën veranderden toen de wereld veranderde. De moord op Pim Fortuyn in 2002 maakte diepe indruk. Via zijn grote netwerk kwam hij in contact met Hilbrand Nawijn en sloot hij zich aan bij diens partij. Berry wilde een veilig en leefbaar Zoetermeer waar ouderen met een gerust hart naar buiten konden.



Hij voelde zich al enige tijd niet goed toen een arts kanker bij hem constateerde. Hij bleek geen schijn van kans te hebben. Drie weken later overleed de Zoetermeerse partijvoorzitter op 66-jarige leeftijd.