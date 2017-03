Vandalen laten briefjes achter na vernielen clubhuis

Openbaar

Eén van de oorzaken van het vandalisme is volgens hem dat de baan openbaar is. Een voorwaarde die de gemeente tien jaar geleden stelde in ruil voor een vergoeding. De afgelopen jaren wordt er alleen zoveel schade toegebracht, dat de vereniging zich blauw betaalt om alles telkens te herstellen. ,,Vorig jaar is dit al aangekaart bij de gemeente, maar er is nog niets veranderd. Er liggen hier 's nachts ook lege drankflessen, er gebeurt van alles. De enige mogelijkheid de vandalen te weren, is dat baan niet meer openbaar is."



VVD Zoetermeer vroeg vandaag in schriftelijke vragen aandacht voor de situatie en stelde het college voor om beveiligingscamera's te plaatsen. Volgens Levinga is dit één van de mogelijke oplossingen. ,,Er moet denk ik wel meer veranderen. De gemeente is zich geloof ik niet bewust van de problematiek in het Buytenpark. Dit kan zo niet doorgaan."



Ook Jules Lieveld, voorzitter van SV Oosterheem, hoopt dat er iets gaat gebeuren. ,,'s Nachts is het hier heel donker en ik ga dan niet zelf patrouilleren. Extra beveiliging lijkt mij een erg goed plan. Ook bij ons wordt vaak ingebroken. Dat is gewoon heel erg vervelend."