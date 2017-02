Verbouwing randstadrailhalte stadhuis

'Vieze toko' houdt de deur dicht

21:02 De keuken van Putri Bali in 's-Gravenzande is volgens Rob Geus van De Smaakpolitie de smerigste waar hij ooit een kijkje heeft genomen voor zijn televisieprogramma op SBS6. Hij adviseerde de eigenaresse haar toko te sluiten en eerst eens goed schoon te maken. Gisteren was de zaak gesloten wegens 'verbouwing'.