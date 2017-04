Verdachte aangehouden voor liquidatie in Zoetermeer

De man is dinsdagmiddag om 16.00 uur al aangehouden, maar de politie maakte zijn arrestatie niet eerder bekend. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Of hij voor meer verantwoordelijk is dan de brandstichting wil de politie op dit moment niet zeggen in verband met het onderzoek.

Dinsdagmorgen werden vader en zoon van Doorn, allebei René geheten voor een sportschool in Zoetermeer in koelen bloede doodgeschoten. De daders gingen er daarna vandoor in een zwarte BMW en dumpte deze in de naastgelegen wijk Oosterheem. Een gereed staande vluchtauto met Belgisch kenteken lieten ze links liggen. Ze bedreigden een automobilist met een wapen en gingen er met zijn auto, een Opel Corsa ervandoor. Daarmee zijn de daders naar Rotterdam gereden. Op de Statenweg lieten ze de wagen achter en werd gepoogd deze in brand te steken. Naar nu blijkt is een man betrapt bij deze poging en hebben agenten hem weten aan te houden.