Verdachten bijna jaar na overval alsnog gepakt

De gewelddadige overval werd op 11 maart gepleegd aan de Loosduinenstraat. Doelwit was een 57-jarige man. De overvallers sloegen het slachtoffer op zijn hoofd en bonden hem vast. Daarna beroofden ze hem van geld en goederen en vluchtten ze weg in een BMW. Die werd later brandend aangetroffen in Benthuizen.



Tips

Het slachtoffer bevrijdde zichzelf en waarschuwde de politie. Onderzoek in de omgeving leverde niets op. Twee uitzendingen van Opsporing Verzocht - in maart en in september - resulteerden in enkele tips.