Vier maanden cel in enige supersnelrechtzaak

Dat oordeelde de politierechter in Den Haag vandaag. U. zou de agent hebben geschopt hebben toen die de woning wilde binnengaan. Daar waren agenten naartoe gegaan wegens geluidoverlast. U. verklaarde dat het niet met opzet was, maar daar geloofde de officier van justitie niets van. Een collega heeft U. de trap zien uitdelen en daarom acht de rechtbank de mishandeling dan ook als bewezen.



De zaak tegen de man was dit jaar de enige supersnelrechtzaak die verband houdt met de jaarwisseling. Bij zulke zaken, die over het algemeen relatief eenvoudig zijn, komen verdachten binnen drie tot zes dagen na het misdrijf voor de rechter. Als er sprake is van geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals in dit geval agenten, wordt er vaak wel een zwaardere straf geëist en opgelegd.