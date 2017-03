Winkelwagentjes massaal meegenomen: 'Dit is absurd'

We hebben een perfecte ochtend uitgekozen voor onze ronde door de wijk. Het zonnetje schijnt en de wind is zacht. ,,Stel je voor dat je die wagentjes moet ophalen in de regen en harde wind", bedenken we, met het weerbeeld van de afgelopen dagen in het achterhoofd. ,,Het weer maakt niet uit", zegt Leo van der Meer, manager van Albert Heijn Meerzicht. ,,Als we een melding krijgen, halen we binnen een half uur de winkelwagen op."



Dergelijke meldingen komen sinds begin januari binnen in een whatsappgroep met daarin Van der Meer zelf, complexbeheerders van flats, handhaving en de wijkagent. Tot deze maatregel werd de Albert Heijn-manager min of meer gedwongen, omdat zijn oude werkwijze niet meer vol te houden was.



In de maand december haalde Van der Meer samen met Jeffrey Brouwer namelijk maar liefst zo'n veertig winkelwagentjes per week op. Twee keer in de week gingen ze de wijk in om hun eigendommen terug te halen. Dit kon zo niet blijven doorgaan en dus staken de diverse partijen de koppen bij elkaar. Een winkelwagentje is al snel zo'n 300 tot 400 euro waard; er is Albert Heijn dus veel aan gelegen om de karretjes terug te krijgen. ,,Per week halen we nu vijftien tot twintig wagentjes terug."



Van der Meer blijft zich opwinden over het meenemen van de karretjes. ,,We hebben te maken met lakse en luie mensen, die niet begrijpen dat ze iets van iemand anders meenemen. Het is gewoon diefstal. We halen zelfs wagentjes uit de sloot. Daar hebben we een speciale haak voor."



In het filiaal in Meerzicht zijn ze gestopt met het uitdelen van gratis plastic muntjes om de karretjes te ontgrendelen. Dit om het niet-terugbrengen te ontmoedigen. Maar de vijftig cent maken amper verschil. ,,Ze laten de karren liever bij de flat buiten staan dan dat ze 'm terugbrengen en hun geld terugkrijgen."



Voor Albert Heijn is het belangrijk om de karretjes terug te halen, niet alleen financieel, maar ook omdat het filiaal een bijdrage in de wijk wil leveren aan milieu, gezondheid en veiligheid. Daarom wordt er samengewerkt met de gemeente, complexbeheerders, verenigingen en scholen in de wijk. ,,Met scholen zijn we bijvoorbeeld ook bezig om gezonde voeding onder de aandacht te brengen. Ook verzorgen we rondleidingen met een diëtiste voor groep 6, 7 en 8 en werken we samen met voetbalclubs tijdens toernooien, waar wij zorgen voor fruit en flesjes water", vertelt Van der Meer.