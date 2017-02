Zieke Lamya verblijd met emmer sneeuw door ziekenhuis

Parkeren blijft hetzelfde in de Schouwenbuurt

12:05 De gemeente gaat de parkeerduur van maximaal drie uur in de blauwe zone toch niet wijzigen in de Schouwenbuurt in de wijk De Leyens. Eerder wilde de gemeente dit verkorten tot 1,5 uur. Veel bewoners hebben hierna schriftelijk aangegeven dit niet te zien zitten.