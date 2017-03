Zoetermeerse dj zag het licht en predikt nu de kracht van de mind

Business en spiritualiteit; voor veel mensen zijn dat twee tegenstrijdige, niet te verenigen grootheden. Maar volgens Michael Pilarczyk kan dat juist wel. In zijn boek Master your mindset probeert hij die twee uitersten juist met elkaar te verbinden. ,,Het één kan niet zonder het ander,'' vertelt de oud-deejay uit Zoetermeer, die nu als levenscoach door het leven gaat.



,,Het leven bestaat niet alleen uit maar uit yoga of juist uit werken en geld verdienen,'' meent hij. ,,Er moet altijd een balans zijn. Je wilt genoeg rust voor jezelf, voor je lichaam en geest en je wilt werken om geld te verdienen. Die balans zijn we in de westerse wereld vaak kwijt. Er lopen niet voor niets zoveel mensen met een burn-out rond en daar kunnen we met z'n allen wat aan doen.''



Dat klinkt mooi, maar de voormalige televisieproducent was zelf ook niet altijd in balans. In 2007 was de Zoetermeerder ineens helemaal klaar met zijn leven in het licht van de schijnwerpers. De snelle auto's, het presenteren van televisieprogramma's en zijn productiemaatschappij Pilarczyk Media Groep; hij had er genoeg van. ,,Ik was boos op alles en iedereen. Ik had een klein televisiebedrijf en ik moest opboksen tegen grote bedrijven als RTL en SBS. Zij bepaalden de regels en daar moest ik me aan houden. Mijn bedrijf was de underdog, dus we verloren altijd. Op een gegeven moment vind je het niet leuk meer om te verliezen.''