Achtervolging door Zwolle leidt tot meerdere aanhoudingen

Gemeente Zwolle heeft extra tijd nodig voor plan aanpak Gasthuisplein

11:23 ZWOLLE - De metamorfose van het Gasthuisplein in de binnenstad zou al begonnen moeten zijn, maar de start ervan is nu verplaatst naar november. Volgens de gemeente was er op het stadhuis meer voorbereidingstijd nodig om de puntjes op de 'i' te zetten.