Braken en bloedplassen door verontreinigde grond Kampen

Dit kun je doen op Hemelvaartsdag

24 mei Morgen is het Hemelvaartsdag. Ga je lekker dauwtrappen of ben je meer een avondmens? Er is genoeg te doen in de regio. Daarnaast belooft het een zonnige dag te worden, met een temperatuur van 21 graden. Een Zwolse weerman durft zelfs te 'garanderen' dat er geen druppel regen valt. Maar wat kun je allemaal doen? Wij hebben het op een rijtje gezet.