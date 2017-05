Gevlogen 'treinverkrachter' vanmiddag toch voor de rechter

Video N35 twee uur volledig dicht na ernstig ongeval

12:13 Door een frontale aanrijding tussen twee auto's is de N35 woensdagmorgen in de spits twee uur afgesloten geweest voor al het verkeer. Dat leidde tot lange files in beide richtingen en ook op omliggende wegen. De oorzaak van de frontale botsing, waarbij twee personen gewond raakten, is nog onbekend.