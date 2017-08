'Ik kon wel door de grond zakken, was bang dat heel Zwolle het te weten zou komen'

Niet zomaar zonnepanelen op daken centrum Zwolle

6:00 Woning- of pandeigenaren die zonnepanelen willen plaatsen op hun bezit in de Zwolse binnenstad, lopen tegen een muur van regels op. De gemeente Zwolle heeft in kaart gebracht waar ze aan moeten voldoen om in beschermd stadsgezicht duurzame energie op te wekken. De conclusie: in meer dan de helft van de gevallen kan het helemaal niet en als het in die andere situaties al mag, zitten er veel haken en ogen aan.