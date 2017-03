Ontsnappen uit zinkende auto bij rijles

Productiehal centrale al bijna leeg

17 maart ZWOLLE - Sloopbedrijf Koole is nu tien maanden bezig met de afbraak van de oude elektriciteitscentrale die in onbruik is geraakt. In de voormalige productiehal is al veel apparatuur weggehaald, zoals de stoommachines, generatoren en transformatoren. Op dit moment worden de enorme ketels vrijgemaakt van asbest en slakkenwol dat licht radioactief is. Die gevaarlijke materialen zijn voornamelijk bij de twee oudste ketels gebruikt als isolatie. Om het veilig weg te kunnen halen zijn omhulsels rondom de ketels geplaatst.