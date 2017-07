Pijnlijk: stempel 'afgevoerd' in dagboek van Anne Frank

Rare term

De Zwolse bibliotheek heet sinds een paar jaar Stadkamer. Tot die tijd en sinds 1968 heette het ‘Gemeenschappelijke Bibliotheek Zwolle’, de naam die met het 'afgevoerd'-stempel in Riezebos' boek staat. Woordvoerder Tjitske Klappé: ,,Heel pijnlijk, dit. Dit stempel gebruiken we al een jaar of zes niet meer, omdat het een interne en dus rare term is. Het gaat om boeken die uit onze collectie worden afgevoerd, bijvoorbeeld omdat ze zijn stukgelezen.’’ Het exemplaar dat nu in bezit is van Rim Riezebos is gedrukt in 1987, maar wanneer de bibliotheek het van de hand deed, is niet te zeggen.