Agentenvakbond: Politie loopt cruciale informatie mis door sluiting politiebureaus

ZWOLLE - De politie loopt cruciale informatie mis door de sluiting van veel bureaus in wijken en dorpen. De positie van de politie in de samenleving wordt daardoor ernstig verzwakt. Dat stelt politievakbond ACP. De bond wil daarom dat politiebureaus in dorpen en wijken open blijven. ,,De burger moet ons snel en laagdrempelig kunnen bereiken. Daar hoort ook een politiebureau bij”, zegt Erwin Koenen, vicevoorzitter van de ACP.

De helft van de circa 400 politiebureaus in Nederland sluit de komende jaren de deuren. Korpschef Erik Akerboom zei onlangs dat het belang van de wijkbureaus wordt onderschat. De ACP is blij met dat signaal van de leiding. ,,De plannen die nu worden uitgevoerd zijn te weinig onderbouwd. Sluiting levert materiële en immateriële schade op voor de politie”, zegt Koenen. ,,Burgers met waardevolle informatie voor de politie delen dit minder snel met ons. Digitale mogelijkheden bieden slechts een deel van de oplossing, want in het vergaren van cruciale informatie is het persoonlijk contact tussen agent en burger van groot belang.”

Onderzoek

De ACP pleit voor een samenhangend onderzoek die de gevolgen en risico’s van sluiting ‘eerlijk in kaart brengt’. Koenen: ,,Het is tijd dat er goed geluisterd gaat worden naar de agenten die dagelijks met hun poten in de klei staan, zij weten het beste wat zij en de burger nodig hebben.”

Terugkeer naar dorpen

Hoogleraar bestuurskunde Arthur Ringeling van de Erasmus Universiteit is het met de politievakbond eens en pleit voor de terugkeer van politiebureaus in dorpen en wijken. ,,Zorg dat er weer voldoende politieposten komen, met een duidelijk adres en een voordeur waar burgers terecht kunnen. De politie loopt nu heel veel informatie mis.” Ringeling vreest in de toekomst voor ‘Franse toestanden’. ,,Dan komt de politie alleen nog maar in actie als er iets loos is. Maar de politietaak is veel breder. Juist in de preventieve sfeer is de politie belangrijk. Dat begint bij het kennen van de burger en goed weten wat er speelt in de wijken.”