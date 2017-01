Politie neemt hond van Marlies uit Zwolle mee na overlast

Wat een gezellige avond met een vriendin had moeten worden, eindigde voor Marlies de Lange (52) uit Zwolle in een drama. Toen ze thuiskwam was haar hondje Pipi meegenomen door de politie.

Rond half vier 's nachts kwam De Lange thuis. Ze was de hele avond op bezoek bij een vriendin, slechts een paar straten verderop. Samen liepen ze naar huis, van plan om nog een rondje te lopen met de hond. Maar bij thuiskomst was Pipi er niet meer. ,,We riepen haar, maar hoorden niks. Toen zagen we het briefje liggen."

Het briefje, geschreven door een agent, lag midden in de huiskamer op tafel: ,,Politie Zwolle. In verband met de overlast hebben wij de hond uit huis gehaald. Graag bellen." De Lange was meteen in paniek. En woedend. ,,Die hond is mijn kind hè, je pakt mijn kind af. Ze is sinds de knallen met oud en nieuw wel angstig geworden, maar we hebben nooit eerder incidenten gehad. Ze móet ergens van geschrokken zijn dat ze zo geblaft heeft."

Overlast