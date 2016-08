Siderius weg uit 'slangenkuil' Tweede Kamer

Na lang wikken en wegen heeft Siderius besloten om een andere weg in te slaan, laat de Zwolse weten. "Het is eervol om zo lang volksvertegenwoordiger te mogen zijn", zegt Siderius. "Ik wil geen beroepspoliticus worden." Maar ze geeft ook toe dat de landelijke politieke arena haar is tegengevallen: "Het is een slangenkuil. Het gaat soms meer over macht en posities dan over inhoudelijke thema's. Je moet altijd over je schouder kijken of er niet iemand een mes in je rug steekt."

Verbinden

Ze vertrekt straks niet met wrok. "Ik ben de SP dankbaar voor de kansen en mogelijkheden die ze me heeft geboden. Het is nu gewoon tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn toekomst ligt bij een maatschappelijke organisatie in het sociale domein, zoals onderwijs, sociale zekerheid, cultuur of zorg. Ik wil iets positiefs creëren in plaats van problemen oplossen en verbinden om iets positiefs neer te zetten."

Gemeenteraad

Een terugkeer naar de Zwolse gemeenteraad ziet ze niet voor zich. "Maar het is ook niet zo dat ik al een nieuwe baan heb. Ik blijf dus nog gewoon in de Tweede Kamer tot aan de verkiezingen volgend jaar."