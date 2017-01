'Sir Thomas III' genoot jaren van pure luxe, maar betaalde niet

Regio is uitzondering op stijgende huurprijzen in vrije sector

29 januari APELDOORN / DEVENTER / ZWOLLE - Deze regio is een buitenbeentje als het gaat om de huurprijzen van woningen in de vrije sector. Die stegen in het afgelopen jaar amper of daalden zelfs. Landelijk gezien gingen de huurprijzen met 9 procent omhoog tot gemiddeld 14,30 euro per vierkante meter, meldt online huurwoningenaanbieder Pararius.