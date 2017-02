Staatssecretaris Dekker: geen begrip voor klagende student

“Ervaar je toch te veel stress, dan is het de vraag of je dingen naast je studie moet doen”, hield de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap de pakweg vijftig toehoorders in de schoolkantine voor. Dekker noemde het in het hol van de leeuw zelfs een schande dat hij soms hoort dat er slechts twintig contacturen per week zijn bij onderwijsinstellingen.

Keuring

Leerlingen uit deze regio voelden de VVD’er aan de tand over het leenstelsel, banen en de rekentoets. Dekker schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat hij bezig is met een alternatief voor deze omstreden ‘keuring’ die in schooljaar 2013/2014 ingevoerd werd. De toets zou ertoe moeten leiden dat het rekenniveau van scholieren verbeterd wordt, maar er kwam veel kritiek. Te moeilijk, te bepalend en ondeugdelijk, bijvoorbeeld. Dekker benadrukte gisteren dat onderwijsinstellingen die hun leerlingen op een te laag rekenniveau afleveren, zich zouden moeten schamen. “Bij de overgang van mbo naar hbo zijn de grootste struikelblokken rekenen en taal. De discussie moet gaan over hoe we ervoor zorgen dat leerlingen goed kunnen rekenen.”