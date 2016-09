Toppaard Jeroen Dubbeldam vandaag onder de hamer

Dat Springpaarden Fonds Nederland (SFN) Zenith van de hand doet, is niet omdat de 12-jarige ruin over haar houdbaarheid heen is. Zeker niet. "Dat hebben we destijds gewoon zo afgesproken, de investeerders worden terugbetaald", zegt directeur Jacob Melissen. SFN is een investeerdersmaatschappij die zijn geld belegt in paarden en hoopt op een goed rendement bij de verkoop.

Er is tot dusver nog niet geboden op de 12-jarige ruin, die 500.000 euro als startbedrag kent. ,,Enkele deelnemers hebben zich al wel aangemeld voor de veiling", vertelt directeur Rob Meijer van het onlineveilinghuis BVA Auction. "Wie dat zijn, kunnen we niet zeggen. Wel dat ze uit de Verenigde Staten komen, het Midden-Oosten en landen als Frankrijk en Duitsland."

Borgstelling

Om te voorkomen dat er allerlei nep-biedingen worden gedaan, moesten potentiële kopers vooraf een borgstelling betalen van 250.000 euro. "Zo weten we dat er sprake is van serieuze interesse", weet Meijer. "Bovendien is dan ook gelijk duidelijk dat de koper over de benodigde fondsen beschikt."

Tot vanmiddag kan iedereen bieden op het beroemde paard. Meijer verwacht dat het pas op het allerlaatste moment écht spannend wordt. "Wat je ziet, is dat zelfs in de laatste seconden nog op de knop wordt gedrukt. Zo wordt het spel gespeeld."

Door wie, waar vandaan of namens wie? Meijer weet wie de borg heeft betaald, maar dat is het dan ook. "Het gaat om grote partijen, die met serieuze bedragen bezig zijn", zegt Rottinghuis. "Een paard als Zenith wordt niet gekocht omdat het dier zo leuk in het weiland staat."

Of wordt het toch een filantroop, die Dubbeldam graag een doorstart gunt en die ziet maken met 'zijn' Zenith? Zoals de Oostenrijkse wapenproducent en miljardair Gaston Glock, die er in 2014 liefst 8,6 miljoen euro voor over had om springpaard London onder zadel te houden van zijn vaste ruiter Gerco Schröder?