Video | Boete van 380 euro voor spontaan concert in trein naar Zwolle

Waarom kreeg jij een boete?

Nathan: ,,Vanwege geluidsoverlast. Ik kon het niet begrijpen en de mensen om mij heen ook niet. Ik stond perplex en vind het niet normaal.”

Waarom vind je de boete niet normaal?

,,Andere reizigers zagen de klarinet en vroegen of ik wat wilde spelen. Dat vond ik goed en heb netjes in de coupé rondgevraagd wie er moeite mee had. Niemand. Mensen bevestigen dat ook op Facebook. Daarna ben ik klarinet gaan spelen en zette mijn broer de box met begeleidingsmuziek aan. We speelden klezmermuziek, dat wordt gespeeld op Joodse bruiloften. Het was erg gezellig.”

Ga je de boete betalen?

,,Ik ga proberen er onderuit te komen. Wacht eerst af tot ‘ie binnen is en daarna benader ik NS om het gezamenlijk op te lossen.”

Maak je vaker muziek in de trein?

,,Regelmatig, want het valt op dat ik een instrument meeneem. Ik wordt straatmuzikant genoemd, maar het is niet zo dat ik collecteer. Ik speel om mensen te amuseren. Er gaat nog een filmpje van mij rond op internet. Ben ik aan het spelen en komt plots de conducteur binnen. Hij vroeg of reizigers er moeite mee hadden. Dat was niet zo en hij zei er verder niets van. Daarom sta ik nu perplex.”

Ga je nu stoppen met muziekmaken in de trein?

,,Ik ben er nog niet over uit, ben erg geschrokken. Het liefst wil ik weer in de trein musiceren en zal ik in de toekomst ook aan de conducteur vragen of ik muziek mag maken. Maar als dit een waarschuwing is dat het écht niet mag, dan heb ik er weinig tegen in te brengen.”