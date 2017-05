Zwaargewonde bij grote brand op industrieterrein in Zwolle

Kou lijkt bezoekers weg te houden

15:58 Bezoekers aan het bevrijdingsfestival halen met genoegen herinneringen op aan vorige edities, toen het mogelijk was languit in het gras te liggen. Gezellig kletsen, genieten van de muziek én het zonnetje. Dat wordt dit jaar niet herhaald. 'Het is bitter koud', is een opmerking die je te horen krijgt. En: 'Geen wonder dat er veel minder bezoekers zijn dan vorig jaar'.