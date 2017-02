Zwolse studente wil nieuw modem, maar krijgt chips en sjans

Berkummers willen niet meedenken over schoffelen

6:07 ZWOLLE - Commentaar op de gemeente leveren is één ding, maar vervolgens actief meedenken hoe het wel kan, is blijkbaar iets totaal anders. Bewoners van de Zwolse wijk Berkum blijken toch niet te willen meebeslissen over hoe het groenonderhoud in de wijk wordt gedaan. Een pilot is al gestopt voordat die überhaupt begonnen was.