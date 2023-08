Traumahelikopter ingezet voor ongeval met letsel op Blauwhuisterweg in Surhuisterveen

Automobi­list rijdt 67 kilometer per uur te hard door Roordahui­zum: politie pakt rijbewijs af

Gisterenmiddag is het rijbewijs van een 42-jarige automobilist uit Tytsjerksteradiel afgepakt. De man reed 67 kilometer per uur te hard over de Overijsselsestraatweg in Roordahuizum.