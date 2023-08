Buitenbrand in Almere op Korenbeursstraat

Brand in slaapkamer zorgt voor veel zwarte rook uit woning in Lelystad

Een woningbrand heeft woensdagmiddag voor de nodige schade gezorgd aan de Damrif in Lelystad. Met name de slaapkamer, de ruimte waar het vuur ontstond, is zwartgeblakerd. Er waren mensen in het huis maar zij raakten niet gewond.