Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Renoirstraat in Almere

Met Video Brandweer redt huis en paarden­stal bij grote brand op boerenerf in Lelystad

De brandweer heeft vannacht de handen vol gehad aan een grote brand op een boerenerf in Lelystad. Op het erf stonden een schuur en een chalet in brand. Het vuur was van veraf te zien en bedreigde de naastgelegen woning en stal met paarden.