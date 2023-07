Ongeval met letsel op Klaverweg in Almere

Brand woning Lelystad ‘vermoede­lijk’ aangesto­ken: alerte buurman voorkomt erger

Het is dat een buurman iets zag branden in de achtertuin van een woning aan de Jol in Lelystad. ‘Anders had dit heel anders kunnen aflopen’, oordeelt de politie een dag na het incident. Extra kwalijk: de brand is wellicht aangestoken.