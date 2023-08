Ongeval met letsel op Picassoweg in Almere

MET VIDEO Aardappel­pulp stroomt uit frietfa­briek Lelystad na geknapte leiding

Bij aardappelbedrijf McCain in Lelystad is vanmorgen een leiding van een gistingssilo geknapt. Daardoor is er aardappelpulp gelekt. De brandweer heeft het lek op tijd kunnen dichten, waardoor milieuschade is voorkomen.