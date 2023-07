Ongeval met letsel op Zeeduinweg in Almere

Botsing tussen twee auto's op afrit in Naarden: bestuurder gewond geraakt

Zaterdagochtend rond 09:00 is een automobilist gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s op de kruising van de afrit van de A6 en de IJsselmeerweg in Naarden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.