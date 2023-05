Politieagent ernstig gewond na valse reanimatie melding

update Verdachten van doodschop­pen Carlo Heuvelman op Mallorca willen nieuwe getuigen­ver­kla­ring afleggen

Verdachten in de Mallorcazaak, die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman, zijn bereid mee te werken aan nieuwe getuigenverhoren. Het Openbaar Ministerie wil dat alle Hilversummers nogmaals als getuige worden gehoord in elkaars zaken. Het hof zal daar binnenkort over beslissen.